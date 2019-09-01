dnf神龙天女怎么获得 dnf神龙天女获取方法详情介绍

dnf是一款好玩的角色扮演游戏，其中神龙天女要怎么获得呢？许多小伙伴想必都还不清楚吧，91小编今天给大家带来了神龙天女的获取方法介绍啦!
dnf神龙天女怎么获得
神龙天女的获取几率的确不大，但是也不是完全不可能哦，只是收集起来相对困难，不过大家可以跟自己的好友互相兑换卡片。女圣职一共需要集齐炎狱裁决者、救世主、炽天使、神龙天女，卡片除了自身翻牌可以得到之外，还可以和好友相互兑换。可能很多小伙伴已经想到了敬业福，没错玩法上的确很相似哦。大家可以去DNF的贴吧、论坛出留言，这些地方都有很多互换卡片的小伙伴在和你一起努力。
想要获得卡片的小伙伴们，一定要记得每天登陆游戏，或者是给自己的好友分享一波，并不需要花很多时间，最后小编就在这里祝大家好运啦。
以上就是小编为大家带来的关于dnf神龙天女获取方法介绍啦!
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