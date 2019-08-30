DNF月饼硬币怎么获得 DNF月饼硬币获取方法详情一览

2019-08-30 11:42:43 来源：91单机游戏 编辑：十一

中秋佳节将至，月饼硬币是dnf中秋节上线的新活动材料，许多小伙伴想知道月饼硬币怎么获得，赶快来和91小编一起瞧瞧吧。

DNF月饼硬币怎么获得

月饼硬币是专门用来兑换制作月饼需要的各种原料的货币，除了材料，每种月饼配方有需要一个硬币去购买，因为月饼的功效各不相同，每种馅料需要的硬币熟料也不同。

这个月饼硬币目前只能在推荐地下城中掉落，而且每天可获得数量是有限的，每天只能获得30个硬币，就和刷回归币差不多，随便刷刷就满了。

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