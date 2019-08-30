dnf迷之礼盒奖励是什么 dnf神秘来客的赠礼奖励详情一览

dnf中f神秘来客的赠礼有什么奖励呢？许多小伙伴都在问，91小编今天就给大家带来了关于dnf中迷之礼盒的相关介绍啦!
dnf迷之礼盒能开出什么
1.活动期间，接取活动任务，即可领取一个神秘来客礼盒，开启可获得变身药水和谜之礼盒，根据以往活动推测，谜之礼盒内的材料应该为国庆副本材料。
2.同时，每个账号每天在活动NPC神秘来客处可免费购买一个来客礼盒，记得不要忘记买.
好啦，以上就是小编为大家带来的关于dnf迷之礼盒奖励介绍啦!
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dnf中f神秘来客的赠礼有什么奖励呢？许多小伙伴都在问，91小编今天就给大家带来了关于dnf中迷之礼盒的相关介绍啦!dnf迷之礼盒能开出什么1.活动期间，接取活动任务，即可领取一个神秘来客礼盒，开启可获得变身药水和谜之礼盒，根据以往活动推测，谜之礼盒内的材料应该为国庆副本材料。2.同时，每个账号每天