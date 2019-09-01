逆水寒怎么完成茶摊上的江湖奇遇 茶摊上的江湖奇遇完成详情分享

2019-08-30 11:24:50 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

茶摊上的江湖奇遇是逆水寒中新上线的一个奇遇玩法，那么在游戏中茶摊上的江湖奇遇怎么触发？怎么玩？不少小伙伴都不知道，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

逆水寒茶摊上的江湖奇遇完成攻略

茶摊上的江湖【小吉】5点。

说明：这个任务不需要吃大五感BUFF。直接走到茶摊老板附近走两步就能触发了。当然也不排除有特别脸黑的人。实在不行就去吃个五感BUFF再来。

任务流程很快，期间有一段让你顺着血迹找人，大约走十几仗就会看到大树下有个人在打坐。这个任务大约两分钟就能做完。完成以后会给你一个没有底纹的称号，和一个类似于奇缘礼袋的包裹，打开随机获得1小时点卡或者梦华陵那种。