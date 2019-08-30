逆水寒在哪触发饮冰记奇遇 饮冰记奇遇完成方法一览

2019-08-30 11:23:27 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近不少玩家都在问逆水寒饮冰记奇遇怎么触发？怎么完成?相信很多小伙伴都不知道吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

逆水寒饮冰记奇遇完成攻略



饮冰记【小吉】5点。

说明：我做奇遇的时候只要是这种需要买食品吃才能触发的，我都是先去弄大五感BUFF再来做。比如【甄选之鸭】【醉太平】之类的。所以我是先去断桥打了坐才来的，田氏蜜水50铜钱一个，有大五感的情况下我买了一个吃就触发了。

任务过程中有让你抉择的地方，你的选项直接影响到你最后获得的奖励(趣味技能)。我选的是【管他呢吃10碗。。】的那个选项，最后成功拿到了趣味技能，我觉得你们也别冒险了。就跟我选一样的就行了。保证有技能拿。再一个你们选项的时候看清楚选项的位置，我估计每个号做的时候选项的位置会调换，看清楚了再选，别着急。