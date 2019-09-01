逆水寒在哪触发此地无银奇遇 此地无银奇遇完成流程分享

2019-08-30 11:22:06 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

此地无银奇遇是逆水寒游戏中新上线的一个奇遇任务，但是很多玩家都不知道在游戏中此地无银奇遇怎么触发完成?这边91手游网小编给大家介绍下吧！

此地无银是逆水寒在8月29日新增的小吉奇遇，触发地点在杭州河坊街，建议做之前吃大五感BUFF，完成时会有个较难的小游戏。

逆水寒此地无银奇遇完成攻略

此地无银【小吉】5点。

说明：这个任务建议吃大五感BUFF再来。我是有大五感BUFF的情况下差不多走了能有一分多钟才触发的。稍微需要有些耐心。

任务过程中需要你完成一个玩法，有点类似于扫雷的原理。

宝物有三个，我在做任务的时候不小心用暴力挖掘毁掉了一个宝物，然后最后任务结算的时候只给了我两个云烟锦，所以我估计三个都挖出来的话会给你三个云烟锦，当然只是我的猜测，不过能证实一点是毁掉一个宝物也不影响完成任务。