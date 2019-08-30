逆水寒怎么完成保卫雪人奇遇 奇遇保卫雪人触发方法以及完成教学

2019-08-30 11:18:27 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

保卫雪人奇遇是逆水寒中新上线的一个奇遇任务，相信不少小伙伴都很好奇在游戏中保卫雪人奇遇怎么触发？怎么完成?这边91手游网小编给大家介绍下吧！

逆水寒保卫雪人奇遇完成攻略



保卫雪人【中吉】10点。

说明：这个任务如果你想拿技能的话，最少要做三次。

地点瑶光城,来到这个小雪堆这里开始堆雪球,把雪球堆到1.8-2.0之间的时候,当前自己说这个大小应该可以用来堆雪人”的时候就可以触发了。触发时NPC头顶枫叶标志的抚雪仙子才会出现,如果雪球坏掉了还没触发那就再堆一个就行了,直到触发为止。

任务触发不难，过程中需要完成一个玩法，原理跟植物大战僵尸一样。挺住4分钟任务就完成了。

完成第一次任务的时候会给一个机关雪人的道具。看说英雄卡上的解释貌似至少要完成三次才会获得技能。而且次做的时候守卫的对象是随机的，我今天做了一次之后再就触发不了了。估计是一天能做一次或者是一周做一次。