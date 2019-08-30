dnf增幅祈愿珠怎么获得 增幅祈愿珠获取技巧详解指南

2019-08-30 11:07:18 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

dnf中的增幅祈愿珠要怎么获取呢？相信还是有好多小伙伴们可能都还不知道呢，那么小编今天呢，就给大家带来了关于这个增幅祈愿珠的相关获取方法介绍啦!

dnf增幅祈愿珠怎么获得

1.活动期间，每个账号首次登陆角色可以获得增幅祈愿珠，每个账号只能获得1次。

2.同时也能在克伦特商店处以50000金币购买祈愿珠，除此之外，与去年增幅活动不同的是，这次在克伦特商店加入了吉运增幅礼袋，售价200万金币，每周每个账号限购买一次，内含4-10个增幅器&

好啦，以上就是小编为大家带来的关于dnf增幅祈愿珠获取方法介绍啦!