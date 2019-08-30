dnf迷之礼盒能开出什么 迷之礼盒奖励详情预览

dnf是一款好玩的角色扮演游戏，好多小伙伴都在问赛利亚的馈赠要怎么获取呢?91小编今天介绍一下赛利亚的馈赠道具奖励啦!dnf赛利亚的馈赠怎么获得1.玩家在活动期间第一次登陆游戏将会获得一个赛利亚的馈赠(第一周)，注意要手动领取。该道具每天可开启一次，内含星空票和鸟背通行证，可自选，并会在获得的7天后

2019-08-30 | 0