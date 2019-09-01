dnf赛利亚的馈赠怎么获得 道具奖励获取技巧详览

2019-08-30 11:03:52 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

dnf中关于赛利亚的馈赠要怎么获取呢？有些什么奖励呢？想必还是有好多小伙伴们对此都不是很了解，那么小编今天就给大家带来了关于赛利亚的馈赠道具奖励介绍啦!

dnf赛利亚的馈赠怎么获得

1.玩家在活动期间第一次登陆游戏将会获得一个赛利亚的馈赠(第一周)，注意要手动领取。该道具每天可开启一次，内含星空票和鸟背通行证，可自选，并会在获得的7天后删除。

2.重点在于开启第4次时，可额外获得一个纯净的增幅书，所以一定不要忘记开。相比以前，这次获取增幅书比较容易。同样之后会在第二周获得一个赛利亚的馈赠(第二周)内含物品同第一周一样，但是这个在开启4次后，可获得一个宠物宝珠自选礼盒。

好啦，以上就是小编为大家带来的关于dnf赛利亚的馈赠道具奖励介绍啦!