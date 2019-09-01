dnf月饼硬币有什么用 月饼硬币作用详解一览

2019-08-30 11:02:08 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

dnf中上线的月饼硬币新道具是用来干嘛的呢？有什么用呢？有好多小伙伴们对此都不是很了解，那么小编今天就给大家带来了关于月饼硬币的具体用处介绍啦!

dnf月饼硬币有什么用

该活动类似以往的活动，通过刷图获取制作材料，然后根据设计图，制作自身需要的月饼，比较适合新号升级，以上为可兑换的所有月饼。

dnf月饼硬币获得方法：消灭推荐地下城的怪物，有几率获得月饼硬币。

好啦，以上就是小编为大家带来的关于dnf月饼硬币用处介绍啦!