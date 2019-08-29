LOL峡谷彩蛋守护者的善良怎么找 LOL峡谷彩蛋守护者的善良位置介绍

在LOL新出的峡谷彩蛋大搜查活动中，守护者的善良这个彩蛋不少玩家不知道在哪，下面小编就为大家带来这个彩蛋的位置。
LOL峡谷彩蛋守护者的善良在哪
这个彩蛋的位置在红色方高地中水晶塔前，具体位置如图所示，这个彩蛋只需要点击大种子雕像即可完成彩蛋搜寻。
彩蛋具体信息：
暗星科加斯是一款由英雄联盟设计师与一个与病魔抗争的小男孩Bryan共同设计的皮肤，这款皮肤在限时销售期间内的100%收入都会捐献给公益组织，来自守护者的善良将会让这个世界变的更加温暖。
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