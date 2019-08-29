LOL星之守护者妮蔻至臻皮肤怎么获得 星之守护者妮蔻至臻皮肤怎详细获取技巧

2019-08-29 18:29:25 来源：91单机游戏 编辑：msc

lol中的星之守护者妮蔻至臻皮肤要怎么获取呢?好多小伙伴们都有在问哦，小编今天就给大家带来了关于星之守护者妮蔻至臻皮肤怎获取方法介绍啦!

LOL星之守护者妮蔻至臻皮肤怎么获得

第一是代币兑换，与之前的至臻皮肤一样通过活动代币兑换，但9.18版本并没有上线代币活动，可能大家要失望了。

第二是至臻点购买获得，商城推出宝箱至臻点购买，参与活动获得至臻点，累计100至臻点兑换

第三则是活动奖池抽奖积分兑换，现在很多新皮肤都被官方放进抽奖活动的商店中了，相信星之守护者妮蔻至臻会加入9.18版本新一期的宝箱抽奖活动。

综合来看由于9.18版本没有相应的代币活动，所以大家只能至臻点兑换或宝箱抽奖活动获得。今年的代币门票活动还有全球总决赛和冰雪节(每个都是25点至臻点)，大家敬请期待吧。

以上就是小编为大家带来的关于LOL星之守护者妮蔻至臻皮肤获取方法介绍啦!