LOL峡谷彩蛋大搜查戴帽子的武士怎么找 LOL峡谷彩蛋大搜查戴帽子的武士位置详细分享

2019-08-29 18:29:22 来源：91单机游戏 编辑：msc

在LOL新出的峡谷彩蛋大搜查活动中，戴帽子的武士这个彩蛋不少玩家不知道在哪，下面小编就为大家带来这个彩蛋的位置。

LOL峡谷彩蛋大搜查戴帽子的武士在哪

这个彩蛋的位置在红色方红BUFF处，具体位置如图所示，这个彩蛋需要点击雷恩加尔然后按下Ctrl+5即可完成彩蛋搜寻。

彩蛋具体信息：

点击(Ctrl+5)键，暗黑武士 雷恩加尔会戴上帽子。

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