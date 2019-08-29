魔兽世界怀旧服术士种族怎么选 魔兽世界怀旧服术士种族选择技巧分享

2019-08-29 18:27:49 来源：91单机游戏 编辑：msc

魔兽世界怀旧服中的术士种族选择哪个会更好一点呢?好多小伙伴们都表示很纠结哦，小编今天就给大家带来了关于术士种族选择推荐分享啦!

魔兽世界怀旧服术士种族选哪个

PVE：联盟的话，推荐侏儒，侏儒的智力加成可以提高术士的输出。部落的话，推荐兽人，有增加宝宝伤害的被动。

PVP：联盟PVP术士依然是推荐侏儒，侏儒的逃脱大师对于PVP帮助很大。部落的话，推荐兽人或者亡灵，兽人防晕还是很有用的，亡灵的话还是亡灵意志的存在。

外观：术士种族选择还是比较少的，所以也就谈不上特别难选。联盟外形要高挑就选人类，迷你法师就选侏儒。部落的话，冷酷无情的亡灵还是有不少玩家选择的，而魔兽世界历史中的古尔丹就是大名鼎鼎的兽人术士，自然也为兽人加分不少。

总结：总体来讲，在联盟，侏儒术士是不错的选择。部落的话，pve推荐选择兽人，pvp推荐选择亡灵。外观党就看自己的喜好了。

以上就是小编为大家带来的关于魔兽世界怀旧服术士种族选择推荐分享啦!