魔兽世界怀旧服术士PVP该怎么打 怀旧服术士PVP打法技巧攻略

2019-08-29 18:27:05 来源：91单机游戏 编辑：msc

魔兽世界怀旧服中的术士PVP要怎么打呢?相信有好多小伙伴们都还不是很了解吧!小编今天就给大家带来了关于术士PVP的具体打法攻略分享啦!

魔兽世界怀旧服术士PVP怎么打

术士也是很强的PVP职业，只是需要一身神装来撑起战斗强度。术士要堆耐力，因为术士的回血免伤较其他法系职业都少很多，而且没什么控制技能，在PVP的时候能够承受住伤害才能打出伤害。

从装备上看，术士要达到黑翼之巢的装备标准，这时DPS成型，而且之后装备提升率也很高。凑装备的这个过程有点辛苦，而且，术士进本只能开电视和发糖。

操作上，术士和猎人比较相似，都是远程带宝宝输出，弱点也都是近身战。类似猎人，术士的操作需要大量经验和细节，也是难精通的职业。但是，法师和盗贼对术士都有优势，一波大招打死，毫无回击之力。

优势

大伤害，稳定输出的强势法系

多PVP专精

宠物和诅咒能为团队提供很好的辅助能力

1v1和1vN都很强

劣势

操作看细节，极难精通

没装备就是肉

被盗贼和亡灵意志克制(没错，被所有亡灵克制)

以上就是小编为大家带来的关于魔兽世界怀旧服术士PVP打法攻略分享啦!