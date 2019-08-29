《遗迹：灰烬重生》替代水晶怎么获得 替代水晶获取技巧详览

2019-08-29 15:44:44 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

《遗迹：灰烬重生》中有很多武器道具，不过大多数都需要玩家收集材料来制作，替代水晶在游戏中就是一种比较特殊的合成材料，那么替代水晶怎么获得呢？很多玩家都不知道，下面小编就来给大家介绍一下替代水晶的获得方法吧，一起来看看吧!

替代水晶获得方法及用途：

获得方法：

在第一章“地球”区域的随机关卡中打败BOSS“分裂者”，该BOSS两手拿刀，招牌形象是可以抵挡你一部分弹药进攻。

打败他后可以获得该战利品。

用途：

用于合成“闪烁斗篷”效果器。