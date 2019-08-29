《遗迹：灰烬重生》西风导管怎么获得 西风导管获取技巧详览

2019-08-29 15:40:14 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

《遗迹：灰烬重生》中有很多武器道具，不过大多数都需要玩家收集材料来制作，西风导管在游戏中就是一种比较特殊的合成材料，那么西风导管怎么获得呢？很多玩家都不知道，下面小编就来给大家介绍一下西风导管的获得方法吧，一起来看看吧!

西风导管获得方法及用途：

获得方法：

在第四章“耶莎”的第二章地图，你会有几率遇到“灼烧”和“烫伤”这对组合BOSS。

这对BOSS的特点是，一个笨牛头人，一个机智的猴子，它们都是用的是火焰类型的攻击。

打败它们后，会掉落该战利品。

用途：

用于合成“野火射击”效果器。