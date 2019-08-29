《遗迹：灰烬重生》梦境者魔法球怎么获得 梦境者魔法球获取技巧详览

2019-08-29 15:36:41 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

《遗迹：灰烬重生》中有很多武器道具，不过大多数都需要玩家收集材料来制作，梦境者魔法球在游戏中就是一种比较特殊的合成材料，那么梦境者魔法球怎么获得呢？很多玩家都不知道，下面小编就来给大家介绍一下梦境者魔法球的获得方法吧，一起来看看吧!

梦境者魔法球获得方法及用途：

获得方法：

最终BOSS战对抗B13区镜像中的BOSS“噩梦”，打败他后，可以获得该战利品。

用途：

用于合成武器“冲击波”。