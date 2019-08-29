遗迹灰烬重生在哪刷流光水晶 刷流光水晶教程介绍

2019-08-29 11:08:34 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

流光水晶是遗迹灰烬重生中一个重要的物品，相信不少玩家都很好奇在游戏中流光水晶该怎么获得吧？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

《遗迹灰烬重生》中很多物品都极具价值，流光水晶就是其中之一。

那就是灼烧丛林，那里的闪电老头有很大几率掉落。

传送到那里后往左前方有一只，干死后顺路往前，右边有一只弄死后，继续往左有一个楼梯，上去后能看到一个圆形平台，那里有两只，把这两只弄死后水遁复活后继续循环。昨天在那里只花了一点时间就把所有生产都做出来了，装备也都+15+7了。