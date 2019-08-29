91游戏
网站地图
单机游戏
飞行射击 赛车竞速 益智解谜 街机格斗 体育运动 恋爱经营 RPG冒险 动作冒险
单机资讯
游戏资讯 游戏攻略 游戏视频 软件教程 新作前瞻 业界新闻 游戏评测 八卦杂谈
安卓专区
安卓单机 安卓软件 热门游戏 热门软件
苹果专区
苹果单机 苹果网游 苹果软件 热门游戏 热门软件 最近更新
手游资讯
游戏资讯 游戏攻略 软件教程 精彩视频 产业动态 壁纸美图
问答大全
手机问答 电脑问答 网游问答 手游问答 单机问答
工具软件
网络软件 系统工具 聊天软件 应用软件 多媒体类 图像软件 行业软件 编程开发 安全软件 驱动下载 游戏辅助 游戏补丁 手机软件
专辑大全
专题合集 游戏专辑 手游专题 苹果合集
游戏排行 | 加入收藏
91单机 > 游戏资讯 > 游戏资讯> > 正文

2019LOL8月30日周免费英雄是什么 LOL8月30日免费英雄介绍

2019-08-29 10:39:35来源：91单机游戏编辑：﹍ɑ。群℡

LOL8月30日周五将迎来新一周的免费英雄LOL8月30日本周免费英雄有哪些呢？感兴趣的小伙伴一起来看看吧。

本周免费英雄有哪些呢?一起来看看吧。

亲爱的召唤师：

我们将在8月30日日10点左右更换每周免费英雄啦。

下面为大家介绍下新一周的免费英雄——

每周免费英雄：

2019LOL8月30日免费英雄更换公告

永久免费：

2018LOL12月21日免费英雄更换公告

什么是每周免费英雄呢?就算你没有买英雄，在游戏中也有数个免费英雄可以使用。免费英雄会在每周五轮换，这样大家不用 花钱也能体验到不同英雄带来的乐趣。为了提升游戏体验，并让玩家体验到更多的游戏内容，每周轮换的周免英雄数量调整为游戏整体英雄数量的10%(四舍五入)，因此周免英雄数量增加到了14个，当我们推出第145个英雄时，周免英雄数量将会增加至15个。

另外，在中国的服务器中，我们额外增加了三个永久免费使用的英雄——寒冰射手 艾希德玛西亚之力 盖伦符文法师 瑞兹 。主要目的也是便于那些刚刚打完新手实战训练营的玩家能够至少有一个自己会用的英雄。

精彩推荐

推荐阅读

CF2019中秋节登录领绝版武器活动入口在哪 中秋节登录领绝版武器活动地址一览

CF2019中秋节登录领绝版武器活动入口在哪 中秋节登录领绝版武器活动地址一览

2019中秋节登录领绝版武器活动是CF新推出的一个中秋节活动，那么在游戏中2019中秋节登录领绝版武器活动在哪？别着急，下面就跟着91手游网小编来看看吧！中秋节登录领绝版武器活动地址一览CF2019中秋节登录领绝版武器活动：点击进入活动时间：8.29-9.13活动内容：9.1日，游戏一局，任选5件领

2019-08-29|0

先祖人类奥德赛进不了游戏怎么解决 先祖人类奥德赛卡输入法解决方法介绍

先祖人类奥德赛进不了游戏怎么解决 先祖人类奥德赛卡输入法解决方法介绍

先祖人类奥德赛进不了游戏怎么办，估计有些玩家下载游戏后进不了游戏，那么怎么解决呢?下面和小编一起来看看吧。卡输入法解决方法介绍如果是输入法的锅的话，设置一下输入法到英文键盘即可，或是直接卸载。具体可以在详细信息里看到错误模块是哪一个程序，就是哪个程序的锅了，然后相应卸载或是设置就可以了。

2019-08-29|0

遗迹灰烬重生在哪刷流光水晶 刷流光水晶教程介绍

遗迹灰烬重生在哪刷流光水晶 刷流光水晶教程介绍

流光水晶是遗迹灰烬重生中一个重要的物品，相信不少玩家都很好奇在游戏中流光水晶该怎么获得吧？下面就跟着91手游网小编来看看吧！《遗迹灰烬重生》中很多物品都极具价值，流光水晶就是其中之一。那就是灼烧丛林，那里的闪电老头有很大几率掉落。传送到那里后往左前方有一只，干死后顺路往前，右边有一只弄死后，继续往左

2019-08-29|0

2019LOL8月30日周免费英雄是什么 LOL8月30日免费英雄介绍

2019LOL8月30日周免费英雄是什么 LOL8月30日免费英雄介绍

LOL8月30日周五将迎来新一周的免费英雄，LOL8月30日本周免费英雄有哪些呢？感兴趣的小伙伴一起来看看吧。本周免费英雄有哪些呢?一起来看看吧。亲爱的召唤师：我们将在8月30日日10点左右更换每周免费英雄啦。下面为大家介绍下新一周的免费英雄——每周免费英雄：永久免费：什么是每周免费英雄呢?就算你没

2019-08-29|0

先祖人类奥德赛怎么治疗骨折 骨折治疗教学分享

先祖人类奥德赛怎么治疗骨折 骨折治疗教学分享

最近不少玩家都在玩先祖人类奥德赛游戏是遇到了骨折的现象，那么这是怎么回事？该如何来解决呢？别着急，下面就跟着91手游网小编来看看吧！先祖人类奥德赛骨折治疗方法1.在探索中找到的马尾草可以，还有一种红色的叶子也可以治疗。2.部落里面的种族出现此问题还有睡觉也能治好。

2019-08-29|0

英雄联盟8周年庆典开启时间介绍 英雄联盟8周年庆典召唤师峡谷5V5表演赛阵容一览

英雄联盟8周年庆典开启时间介绍 英雄联盟8周年庆典召唤师峡谷5V5表演赛阵容一览

《英雄联盟》官方今天公布了8周年庆典5V5表演赛的参赛阵容，8周年庆典将于9月6日至8日开启，一起来看看吧。召唤师峡谷5V5表演赛阵容热爱队：陈赫、张彬彬、小龙堡、叫我官人、Moon无限队：王思聪、王鹤棣、PDD、微笑、爱萝莉同时，《英雄联盟》官方还公布了“棋遇之夜云顶之弈”的表演赛阵容：陈赫、王思

2019-08-29|0

先祖人类奥德赛流血怎么解决 流血解决教程一览

先祖人类奥德赛流血怎么解决 流血解决教程一览

先祖人类奥德赛是一款深受玩家喜爱的动作游戏，在游戏中不少小伙伴都遇到流血的情况吧，那么这是怎么回事呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！先祖人类奥德赛流血解决方法1.树上有木棉纤维拿来涂抹止血。2.河边一种草绿色的像特大号狗尾巴草那样的，拔一根然后按空格制作会得到一堆草然后抹在身上。

2019-08-29|0

先祖人类奥德赛怎么消除恐惧 消除恐惧方法分享

先祖人类奥德赛怎么消除恐惧 消除恐惧方法分享

最近很多玩家都在问先祖人类奥德赛恐惧怎么办?怎么消除？相信不少小伙伴都不知道吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！先祖人类奥德赛恐惧解决方法1.进入未知区域产生恐惧后，找个安全的地方不要动，用感官和治理分辨周边的事物，当猿人知道周边的东西都是熟悉的那些东西后就不恐惧了。2.探索完全部未知危险生

2019-08-29|0

魔兽世界怀旧服沙赫拉姆黑剑属性一览 魔兽世界怀旧服沙赫拉姆黑剑获取方法介绍

魔兽世界怀旧服沙赫拉姆黑剑属性一览 魔兽世界怀旧服沙赫拉姆黑剑获取方法介绍

魔兽世界怀旧服沙赫拉姆黑剑要怎么获得呢？相信有些小伙伴还不是很清楚，那么下面小编给大家带来了魔兽世界怀旧服沙赫拉姆黑剑的属性和获取方法介绍。沙赫拉姆黑剑获取方法沙赫拉姆黑剑BlackbladeofShahramID：12592物品等级：63需要等级：58双手：剑能否交易：装备后绑定属性攻击伤害：16

2019-08-29|0

魔兽世界怀旧服奥兰纳的拥抱属性详情介绍 怀旧服奥兰纳的拥抱掉落位置一览

魔兽世界怀旧服奥兰纳的拥抱属性详情介绍 怀旧服奥兰纳的拥抱掉落位置一览

魔兽世界怀旧服奥兰纳的拥抱属性什么样呢？相信有些小伙伴还不是很清楚，那么下面小编给大家带来了魔兽世界怀旧服奥兰纳的拥抱属性及掉落位置一览。奥兰纳的拥抱属性一览奥兰纳的拥抱Alanna'sEmbraceID:13314需要等级57物品等级62能否交易：拾取后绑定胸部：布甲属性96点护甲+20智

2019-08-29|0

精彩推荐

48小时热评资讯

精华推荐

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏 | 投诉建议：ts@91danji.com

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号