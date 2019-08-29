先祖人类奥德赛怎么治疗骨折 骨折治疗教学分享

2019-08-29 10:32:30 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近不少玩家都在玩先祖人类奥德赛游戏是遇到了骨折的现象，那么这是怎么回事？该如何来解决呢？别着急，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

先祖人类奥德赛骨折治疗方法

1.在探索中找到的马尾草可以，还有一种红色的叶子也可以治疗。

2.部落里面的种族出现此问题还有睡觉也能治好。