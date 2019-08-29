先祖人类奥德赛流血怎么解决 流血解决教程一览

2019-08-29 10:30:52 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

先祖人类奥德赛是一款深受玩家喜爱的动作游戏，在游戏中不少小伙伴都遇到流血的情况吧，那么这是怎么回事呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

先祖人类奥德赛流血解决方法

1.树上有木棉纤维拿来涂抹止血。

2.河边一种草绿色的像特大号狗尾巴草那样的，拔一根然后按空格制作会得到一堆草然后抹在身上。