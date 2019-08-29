侍魂晓switch多少钱？ns版发售时间一览

2019-08-29 09:42:10 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

侍魂晓switch多少钱？侍魂晓ns版什么时候发售？相信还有不少小伙伴不太清楚，接下来和大家一起分享一下，希望能够帮助到大家。

ns版发售时间一览

发售时间

侍魂晓的switch版建在12月12日正式发售，价格为6345日元(折合人民币429.6元)。

游戏早期购入特典为1999年在Neo Geo Pocket平台发售的《侍魂! 2》的Switch版。

游戏介绍

《侍魂：晓》采用虚幻4引擎开发，不论世界观还是战斗风格都保留了原作系列的日本古风古韵，系列老玩家熟悉的多名经典角色都悉数登场，加上游戏的艺术风格吸收了日本画、漫画的阴影技巧以及以墨为印象的黑系效果来进行展现，高清重制的全新特写战斗画面更是让人血脉喷张。

以上就是为大家带来的侍魂晓ns版发售时间一览，想要在ns上体验游戏的朋友还不赶紧行动起来?