暗黑地牢剧情是什么 暗黑地牢剧情背景介绍

2019-08-28 18:02:18 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

暗黑地牢剧情是什么?就让小编带大家看看吧。

Ancestor的家族名声显赫，于是你的先辈在年老之时开始作死，在饱尝酒池肉林之美之后，流言指出家族的庄园，是通往一种神秘力量的大门，先辈于是乎把所有的家族财力资金都用来挖掘藏在底下的秘密。

经过不懈努力，在地基之下找到了一个通往异世界的传送门，打开之后出现的却是各种奇异的怪物，先辈与一群冒险者进去探险，由于战斗力不足，最后只剩下他一个人逃出了地底。

异世界怪物的到来导致家族名声败落，受众人唾骂……走投无路的他只能写信给你，要求你继承他的衣钵，带领家族重建，并且打败这些怪物。