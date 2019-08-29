消逝的光芒赈灾包裹可以换什么 赈灾包裹使用方法介绍

2019-08-28 18:01:05 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

小编今天给各位小伙伴们介绍一下游戏《消逝的光芒》中的道具赈灾包裹有什么用处吧。

赈灾包裹作用：

消逝的光芒中【赈灾包裹】可以增加玩家经验，把它交给军需官即可获得大量经验。