LOL峡谷彩蛋大搜查和阿狸一起跳舞在哪 和阿狸一起跳舞位置详情一览

2019-08-28 15:53:48 来源：91单机游戏 编辑：十一

和阿狸一起跳舞是LOL峡谷彩蛋大搜查活动中的一个彩蛋，但是很多玩家都不知道在游戏中和阿狸一起跳舞这个彩蛋在哪找？下面就跟着91手游网小编来看看这个彩蛋的位置吧。

LOL峡谷彩蛋大搜查和阿狸一起跳舞在哪

这个彩蛋的位置在红色方蓝BUFF处，具体位置如图所示，这个彩蛋点击蓝BUFF前阿狸后按下Ctrl+3即可完成彩蛋搜寻。

彩蛋具体信息：

点击(Ctrl+3)键，苍蓝雕纹魔像会跟着偶像歌手阿狸一起跳舞。

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