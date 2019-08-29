魔兽世界怀旧服猎人宠物选择介绍 稀有宠物刷新位置一览

2019-08-28 15:04:18 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

魔兽世界怀旧服猎人选什么宠物好呢?猎人是怀旧服唯一的远程物理职业，最棒的是猎人自带宠物系统，可玩性很高，那么下面小编给大家带来了魔兽世界怀旧服猎人稀有宠物刷新位置一览。

猎人宠物分类

无论是野外还是团本开荒猎人也是生存能力最强的职业之一，免受跑尸痛苦。自带宠物系统，使猎人可以SOLO很多精英任务，任务练级中基本不用坐地板恢复，节省大量时间。猎人总的来说就是练级挺快的，刷钱挺牛的，PVP挺强的，所以猎人会是怀旧服人口最多的职业。猎人独特的宠物系统是其可玩性高的重要原因，和术士的宠物区别是猎人的宠物需要定时喂养、宠物有训练点。艾泽拉斯大部分野兽都可以被猎人抓来当宠物，不同的野兽的攻速不一样，拥有的技能也不一样。今天就来介绍下猎人的宠物，先把宠物按种类不同分为：猫科、狼、熊、迅猛龙、野猪、乌龟、蝙蝠、蜘蛛、风蛇、大猩猩、蝎子、鸟类、螃蟹等等，猎人宠物选择余地那是何其的多啊，我们重点介绍部分稀有极品宠物，一起看看吧。

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宠物技能详解

猫科动物包括狮子、老虎、豹子，它在猎人宠物系统中占有最重要的地位，也是猎人携带最多的宠物，主要特点是攻击速度快，拥有的实用技能多，例如撕咬、爪击、突进、潜伏等。其中最具代表的是断牙、狮王休玛、拉克西里和虎王邦加拉什。猫科的潜伏技能和暗夜猎人的隐遁之间的配合相当完美，不管野外还是战场PVP都能先手，用过的猎人都说好。突进能提高80%的移动速度，无论是追击敌人还是引怪聚怪都非常好用。

断牙是猫科最具代表的宠物，曾经有多少猎人昼夜守在荒芜之地?又有多少猎人没有断牙而徒增遗憾?它拥有怀旧服最快的攻击速度1.0，配合兽王天赋里的狂乱(速度提高30%)，任何法系职业都别想读条了，简直是布衣法系的噩梦。(很多国内X服ZG的拉扎什迅猛龙是0.9的攻速，怀旧服还有待确认)

断牙

拉克西里冬泉谷刷新，拥有独一无二的帅气外表，传说它有隐藏的三连击属性(嗯，只是传说而已)。

拉克西里

狮王休玛是唯一的黑狮子

狮王休玛

猫科里还有外观拉风的黑海岸幽灵豹，贫瘠之地任务的白狮子埃其亚基等，除了外观属性并无特殊之处，所以就不介绍了。

白狮子埃其亚基

狼的代表有鲁伯斯(萝卜丝)、死亡之喉等。狼特有的技能是嚎叫，队伍成员在下次攻击时额外获得50左右的伤害加成，所以狼BB更适合团队活动的射击猎人。

大名鼎鼎的萝卜丝在之前版本具有无视护甲的暗影攻击，号称板甲杀手，但是即将开放的怀旧服萝卜丝将回归平庸，不再具有暗影攻击。黑下的血斧座狼是唯一具有8级撕咬的野兽。

熊、螃蟹和蜘蛛

熊、螃蟹和蜘蛛可以学习通用的爪击和撕咬的通用技能，并无其他特殊技能，他们攻速较慢、伤害偏低，因伤害较低导致猎人很容易OT，俗称拉不住怪，所以我认为无论是打怪练级还是PVP都不太适合。就不详细介绍推荐了。(冬泉谷的老碎齿熊可以学习最高级的8级爪击)

大猩猩

大猩猩具有雷霆践踏的特殊技能，对8码范围内敌人造成130左右的自然伤害，代表是环形山猩猩洞里的稀有白色猩猩。

乌龟

乌龟独有的甲壳护盾技能，受到伤害减免50%，宠物攻击速度降低30%，持续12秒。很多玩家觉得乌龟抗怪比较好，实际是乌龟根本拉不住怪，攻速慢伤害低。代表是辛特兰的稀有铁背龟。

野猪

野猪具有冲锋技能，定身1秒，宠物下一次攻击增加550强度，冲锋技能在PVP中有点效果。代表是诅咒之地的稀有格朗特。

猪王格朗特

迅猛龙无特殊技能，可以学习通用的爪击撕咬等技能，迅猛龙特点是攻速较快，伤害较其他种类野兽高，练级过程中带迅猛龙是非常不错的选择。代表是贫瘠之地的跳跃者塔克和ZG的拉扎什迅猛龙(怀旧服0.9的攻速有待确认)

跳跃者塔克

蝎子独有蝎毒技能，10秒内造成40点伤害，一个目标可以叠加5次。代表是希利苏斯的克里拉克。

蝙蝠和鸟类

蝙蝠和鸟类可以学习俯冲、尖啸等技能，尖啸对单一目标造成20点左右的伤害，并降低目标近战攻击强度75点，持续4秒。俯冲提高移动速度80%，持续15秒。代表是ZG的吸血蝙蝠，攻速1.0，硕大的翅膀很好阻挡了对方的视野，很多PVP玩家喜欢。

风蛇独

风蛇独有闪电吐息技能，发射闪电对单一目标造成105点左右的自然伤害，远程攻击。代表是菲拉斯的稀有阿拉瑟西斯和ZG的哈卡之子。