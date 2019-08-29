魔兽世界怀旧服暗毁练级天赋加点推荐 怀旧服暗毁练级天赋加点一览

魔兽世界怀旧服暗毁练级天赋要怎么加点呢？暗毁虽说练级速度不快，但是我们可以通过天赋来增强速度，那么下面小编给大家带来魔兽世界怀旧服暗毁练级天赋加点一览。
暗毁加点推荐
前期练级天赋推荐痛苦毁灭互点，10级开始点1~2点腐蚀术，然后点1个镇压，开始转毁灭，22或者23级点出暗影灼烧。
天赋图如下：
解释一下加点顺序，前期没架可打，大家都是在自己的地盘打怪，直接点满瞬发腐蚀术意义不大，公共CD还卡手，初期很少在越级打怪1点镇压足以过渡，省下的天赋可以提早点出暗影灼烧，多一个瞬发技能在手的感觉很赞。这时候一般打怪就是宝宝攻击+诅咒腐蚀献祭，吸血(分流)，近身魔杖，灼烧收尾。
接下去进入互怼地图了，转回痛苦把腐蚀术点满，3点镇压，第二层点强化吸取灵魂(强烈建议27级的时候就将此天赋点出)此时有强化吸取灵魂之后，打怪的技能顺序就发生了改变，把暗影灼烧放在献祭之后直接使用，最后等怪血量极低的时候利用1级吸取灵魂触发回蓝特效(我记得1级耗蓝很低大概是55?)，并回收一个灵魂石。这样的技能顺序好处是不会浪费暗影灼烧暴击的伤害(伤害溢出)，不需要反复摧毁灵魂石，就可以享受强化吸魂的回蓝特效。如果有队友建议沟通一下，让SS来收尾，不然容易吃不到回蓝特效。根据怀旧区精华帖SS大佬zxcbvnm111的测试，40级SS的强化灵魂吸取可以回复200(战斗50%)~400+的蓝量。而满级生命分流是420的回蓝，强化2点之后每次分流只是多84点，由此可见这个天赋的实用，按照我的理解这个天赋在练级期间提供的不仅仅是回蓝，还有减少使用分流次数带来的安全系数(有蓝就不需要分流，不分流SS血量就安全，大概是这么理解的。)
天赋图如下：
再接下去优先出夜幕然后双延伸+毁灭。毁灭有2点过渡点可以自由分配，优先出夜幕是希望在PVP的时候多一个爆发技能，并且能比较有效的利用到毁灭1层的强化皮蛋天赋，一般人练级的时候是不会去手搓皮蛋的吧?可能还有人会问，为什么不优先把虹吸点出来，而转去出毁灭，楼主也解释一下，虹吸和毁灭是两个互斥的天赋，虹吸需要较长的时间才能达到有效收益(具体多少秒不记得了哈)，而毁灭是可以做到有暴击的时候快速解决战斗，提高打怪效率。因为我个人是魅魔流的练级方式，越快解决战斗，对自身血量的压力就越小。虹吸一般是在使用分流之后，配合吸血把某个怪当做治疗包使用。
天赋图如下：
剩余的天赋点基本没什么可讨论的，痛苦一路到底就完事了。
这个天赋加点只适用于带魅魔，蓝胖不仅拉不住，也不能提供有效的DPS，反而会导致自身血量降低。怀旧服个人比较推荐魅魔练级，因为第一阶段没有徽章，魅魔的控制是十分强大的，而蓝胖的牺牲盾会被部分职业驱散，至于盗贼80%练级都是战斗，很少有强闷或者强伏击，强杀魅魔就要吃SS的恐惧。
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