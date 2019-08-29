逆水寒解玉砂能免费获得吗 逆水寒解玉砂免费获得技巧

2019-08-28 14:49:03 来源：91单机游戏 编辑：十一

逆水寒游戏中解玉砂这个道具非常重要，之前小伙伴们是不是都是花钱买的呢？下面小编给大家分享免费获得这个解玉砂的方法，赶快来和91小编一起瞧瞧吧。

逆水寒解玉砂能免费得吗

每天打连云寨缉盗还有藏金谷妖僧和缉盗，这些时间充裕的都可以参加，不过没时间的工作党周末也可以参加饿，毕竟缉盗可以出精英袋子奖励更丰富。

然后是挖宝图了，可以存多点一起挖也可以每天道听途说做完5张就挖掉，积少成多。

还有一些可以兑换的，侠义商店，流派竞武商店，豪侠战棋商店，师徒系统商店，威望商店都是可以兑换这些材料的，每周都有商店，需要刷对应声望还是挺肝的，想白嫖没办法。

最后介绍一个更肝的就是试剑天下和卧龙岭段位与赛季奖励的箱子都可以免费获取解玉砂。

还是要说一下非白嫖的吧，押镖可以选红利，迷天商店，好水川势力战，庙会或者南斗商店，这几个都需要要么铜钱要么元宝，急需的话可以考虑，土豪不差钱一般都是买买买。

以上就是小编为大家带来的逆水寒解玉砂免费获得方法最新相关资讯。