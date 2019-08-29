LOL峡谷彩蛋贤者之石位置在哪 LOL峡谷彩蛋贤者之石位置详情介绍

2019-08-28 14:46:49 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

LOL新出的峡谷彩蛋大搜查活动，LOL峡谷彩蛋贤者之石在哪呢？相信有些小伙伴还不是很清楚，那么下面小编给大家带来了这个彩蛋的位置介绍。

LOL峡谷彩蛋贤者之石在哪



这个彩蛋的位置在蓝色方红BUFF野区中，具体位置如图所示，这个彩蛋点击红BUFF左方岩壁上的石碑即可完成彩蛋搜寻。

彩蛋具体信息：

蓝色方下半部分野区有一块石碑，上面悬挂着已被移除的装备贤者之石。

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