LOL峡谷彩蛋挑剔的顾客在哪 LOL峡谷挑剔的顾客彩蛋位置分享

2019-08-28 11:21:35 来源：91单机游戏 编辑：十一

挑剔的顾客是LOL峡谷彩蛋大搜查活动中的一个彩蛋，但是很多玩家都不知道在游戏中挑剔的顾客在哪找？下面就跟着91手游网小编来看看这个彩蛋的位置吧。

LOL峡谷彩蛋挑剔的顾客在哪

这个彩蛋的位置在蓝色方泉水，位置如图所示，这个彩蛋需要将下方道具栏中的1级鞋拖动到布隆身上即可完成彩蛋搜寻。

彩蛋具体信息：

布隆购买一级鞋时会说：“这双鞋太紧了。” 购买二级鞋时会说：“哈哈!正合适。”

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