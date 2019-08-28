LOL峡谷彩蛋光合作用在哪 LOL峡谷光合作用彩蛋位置分享

2019-08-28 11:19:09 来源：91单机游戏 编辑：十一

光合作用是LOL峡谷彩蛋大搜查活动中的一个彩蛋，但是很多玩家都不知道在游戏中光合作用在哪找？下面就跟着91手游网小编来看看这个彩蛋的位置吧。

LOL峡谷彩蛋光合作用在哪

这个彩蛋的位置就在靠近红色方一塔下方，位置如图所示，这个彩蛋需要将下方道具栏的曙光女神的技能拖动到婕拉身上即可完成彩蛋搜寻。

彩蛋具体信息：

捷拉被曙光女神的任何一个技能击中后，她的个子会略微长大一点。

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