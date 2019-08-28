DNF死灵术士PK优势有哪些？死灵术士pk技巧分享

2019-08-28 11:14:38 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

DNF死灵术士PK优势有哪些？DNF死灵术士PK好不好看用？相信还有很多小伙伴不太清楚，接下来和大家一起分享一下死灵术士pk技巧分享。

死灵术士pk技巧分享



作为一个出来很久了的职业，死灵在最近的几个版本更新后处境稍微有点尴尬，这导致原先很多玩死灵的小伙伴们纷纷转玩其他职业，但是在PK场中，死灵依旧是比较强势的职业之一，那么死灵在PK场中，有哪些技巧呢?

【PK优势技能】

巴拉克的愤怒算得上是死灵的高输出技能之一，并且也是死灵相当硬核的技能，因为这个技能在命中敌人之后，可以对敌人造成高硬直的效果，所以当对手与我们站在一条直线上时，可以利用这招打出一个出其不意的效果，面对霸体状态的敌人时，也可以利用这招强破对手的霸体。

吸魂暗劲波可以说是死灵在PK场中的招牌技能，这个技能要借助尼古拉斯才可以释放出来，只要尼古拉斯接近敌人，释放释魂暗劲波之后，强行控制敌人可以给死灵打出一套高伤害连招的机会，这也是为什么很多职业在PK场中，不想去攻击尼古拉斯的原因。

【连招技巧】

接下来为大家推荐的是几套死灵的连招技巧。

当对手浮空且我们身上有暴君存在的情况下，可以在敌人浮空之后(可以用野心起手)立即接←←X，这个时候巴拉克会举起对手，随后利用死亡之爪+Z键浮空对手，在空中普X对手两次，在对手即将落地时，再次使用Z键浮空对手，如此重复三次之后，利用诅咒之箭→百鬼夜行→死灵之怨打出一套收尾。

如果尼古拉斯用吸魂暗劲波控住对手，我们可以先释放死亡之爪，随后利用诅咒之箭和死灵之怨以及百鬼夜行攻击对手，如果身上有暴君存在，还可以先释放死灵之怨和百鬼夜行，随后利用巴拉克的愤怒直接打出一套高伤害的CD连招。

总的来说死灵这个职业在PK场中，在身上没有暴君的情况下，尽量多走位，可以以尼古拉斯作为支点，采用秦王绕柱的方式，围着尼古拉斯躲避敌人，如果敌人想要强杀尼古拉斯，还可以顺便使用吸魂暗劲波趁机打出一套连招。

最后，虽然死灵的防御能力比较低，但是输出能力确实是比较高的，PK时可以多用弧光闪等技能帮助自己走位，多利用诅咒之箭等技能消耗对手。

以上就是为大家带来的DNF死灵术士pk技巧分享，希望能对大家有所帮助。