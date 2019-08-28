无主之地3最低配置是什么？无主之地3电脑配置要求介绍

挑剔的顾客是LOL峡谷彩蛋大搜查活动中的一个彩蛋，但是很多玩家都不知道在游戏中挑剔的顾客在哪找？下面就跟着91手游网小编来看看这个彩蛋的位置吧。LOL峡谷彩蛋挑剔的顾客在哪这个彩蛋的位置在蓝色方泉水，位置如图所示，这个彩蛋需要将下方道具栏中的1级鞋拖动到布隆身上即可完成彩蛋搜寻。彩蛋具体信息：布隆购

2019-08-28 | 0