云顶之弈海克斯对各阵容有什么影响？防海克斯英雄盘点介绍

2019-08-28 10:51:55 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

云顶之弈海克斯对各阵容有什么影响？有什么方法可以破解海克斯阵容？相信还有很多小伙伴不太清楚，接下来和大家一起分享一下防海克斯英雄盘点介绍。

海克斯对各阵容影响

贵族

贵族阵容现在大多是双核甚至三核阵容，如金克斯、德莱文、天使。金克斯或德莱文被禁用装备会导致启动变慢，输出锐减。天使被禁用装备则会导致保护效果变差。

枪手

枪手阵容在遇到海克斯阵容时经常会导致前8秒效果打不出(小炮装备大多为效果装备，如降星刀、红buff、肃静等等)，从而导致降低对面性能的能力下降。

帝国

帝国阵容在遇到海克斯阵容时，如果德莱文火炮被禁用，会导致德莱文被迫位移，从而给机会被对方切入。乌鸦的鬼书被禁用会导致效果直线下降，没有了复活甲更是容易猝死。

游侠

游侠很被海克斯克制，因为要集中站位才能让千珏保护到更多的人，八秒的时间内足以让对方灭掉前排切入后排。

三约三法三元素

为了利用卡牌的回蓝牌而站位集中，不然整体启动得太慢，小菊和没变形的纳尔是根本挡不住对面的攻击的，但是相比于斗法阵容，三约三法三元素在输出和前排的坦度上都不如斗法阵容，所以这个阵容在遇到海克斯阵容时实在是难顶。

斗法

海克斯可以很巧妙的限制住斗法的第一波爆发，但由于有四斗士作为前排前排，坦度还是不错的，所以斗法阵容在遇到海克斯时虽然会被削弱8秒，但仍为当前版本的强势阵容，并且在八人口时斗法加海克斯仍能很好的应对帝国、贵族、枪手阵容。

海克斯

海克斯作为一个辅助阵容非常强势，并且容易成型，两个单位即可，可以有效限制许多主流阵容，比如帝国，贵族，斗法和枪，相比于上个版本的游侠，帝国，枪，斗法，贵族，三约法的多方面开花来说，这版本的可玩性相对偏弱了，忍者刺客阵容几乎销声匿迹。

针对海克斯站位

海克斯的效果是随机禁用敌方一定范围内的装备8秒，这是一个很强力，能改变战局的羁绊，可以让对面辛辛苦苦收集的神装发挥不出价值。海克斯羁绊的AOE禁用效果和站位息息相关，因为它必定随机选择一个有装备的英雄为中心，并且波及到周围六角形范围七个格子的英雄装备。

站位和装备选择以及棋盘构造综合分析：

1：云顶之奕的棋盘有3行且海克斯的最大范围也是3行，所以为了避免海克斯的效果完全触发我们要把带装备的英雄放在第一行和第三行，这样敌方海克斯的效果在触发时候的范围会被缩小，实际作用只有五个格子。如果没有机器人在场，把带装备的英雄缩角放也是一种更好的选择。

2：在散开站位的同时，如果有多的装备小件，可以分散在其他要卖的打工棋子上，这样也能降低关键棋子被海克斯禁用的概率。

3：海克斯炸弹的直径效果是三个格子，此时可以将我方每个带装备的棋子都放在至少隔一个单位放置，这样能避免关键C位装备都被禁用的情况这也是最万能的方法。

只要在面对海克斯的对局中用到以上三点，其效果就能被降到最低。

结语海克斯作为这个版本最火也超强的羁绊，必须时刻有防海克斯的意识与准备。