《魔兽世界怀旧服》密封的蓝袋子任务怎么做 密封的蓝袋子任务完成技巧详览

2019-08-28 10:45:46 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

《魔兽世界怀旧服》盗贼是魔兽世界中一个控制和输出兼备的角色，独特的形象也有着许多玩家的喜欢，那么密封的蓝袋子任务怎么做呢？很多小伙伴们对此都不是很了解，这里小编带来了盗贼的任务密封的蓝袋子的攻略，一起来看看吧!

魔兽世界怀旧服密封的蓝袋子任务攻略

等级要求：50

阵营要求：联盟/部落

任务开始：乔拉齐·拉文霍德公爵

任务结束：大法师克希雷姆

任务需求：从艾萨拉的木喉萨满祭司那儿取回密封的蓝袋子，将它交给艾萨拉的大法师克希雷姆。

任务描述：事分轻重缓急。我丢了一个蓝色的小袋子，里面的东西很私密。但是，你不用追踪那些小偷啦，因为他们已经死了。我所知道的是，那些傻瓜费了九牛二虎之力也没能打开包裹，因此他们将包裹作为“神圣的器物”卖给了艾萨拉的木喉萨满祭司。这些家伙很聪明。

我想让你前往艾萨拉，从萨满祭司那儿凭借智慧取回包裹……当然你也可以凭借武力。我认为第一种方法比较保险。一旦你成功了，就把包裹交给大法师克希雷姆。