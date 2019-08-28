《魔兽世界怀旧服》简单的要求任务怎么做 简单的要求任务完成技巧详览

2019-08-28 10:44:42 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

《魔兽世界怀旧服》盗贼是魔兽世界中一个控制和输出兼备的角色，独特的形象也有着许多玩家的喜欢，那么简单的要求任务怎么做呢？很多玩家都不知道，这里小编带来了盗贼的任务简单的要求的攻略，一起来看看吧!

魔兽世界怀旧服简单的要求任务攻略

等级要求：50

任务需求

前往拉文霍德庄园，和乔拉齐·拉文霍德公爵谈一谈。

任务描述

乔拉齐·拉文霍德公爵邀请你到他那儿去。这事儿得保密，我不能再透露更多消息了。

拉文霍德庄园位于希尔斯布莱德丘陵，敦霍尔德城堡的西北方有一条道路通往那儿。

任务返回

(玩家)，做个自我介绍吧。

任务完成

欢迎!欢迎!坐吧，(玩家)，我们简单谈谈。

你知道，(玩家)，我最近弄丢了一件心爱之物;坦率地说，我愿意不惜一切代价都要将它找回来。别担心，我有东西送你的!是的，很不错的东西。

嗯，(玩家)……你准备好冒险了吗?

任务奖励

经验: 500 XP ( 满级可获得 3 )

+10 拉文霍德 声望