《魔兽世界怀旧服》密文碎片任务怎么做 密文碎片任务完成技巧详览

2019-08-28 10:43:09 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

《魔兽世界怀旧服》盗贼是魔兽世界中一个控制和输出兼备的角色，独特的形象也有着许多玩家的喜欢，那么密文碎片任务怎么做呢？很多玩家都不知道，这里小编带来了盗贼的任务密文碎片的攻略，一起来看看吧!

魔兽世界怀旧服密文碎片任务攻略

等级要求：50

阵营要求：联盟/部落

任务开始：大法师克希雷姆

任务结束：大法师克希雷姆

任务需求：将10块密文碎片交给艾萨拉的大法师克希雷姆。

任务描述：拉文霍德公爵想让我们俩帮他个忙。他希望解除施加在这只袋子上的魔法。

不幸的是，我的那些关于驱散魔法的书籍被一些暴徒夺走并销毁了，但书籍残存的碎片对我来说仍有利用价值。如果你能给我找来至少10块密文碎片，我就能将它们还原。你可以去杀一些森林软泥怪试试。它们通常什么东西都捡……你可以在艾萨拉的东北部找到森林软泥怪。