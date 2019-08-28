英雄联盟9.16版本哪个ADC最强？上单波比出装攻略介绍

2019-08-28 10:42:05 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

英雄联盟9.16版本哪个ADC最强？上单波比如何出装出装？相信还有很多小伙伴不太清楚，接下来和大家一起分享一下9.16版本强势英雄攻略介绍。

上单：圣锤之毅 波比

从9.16版本的上单位的情况来看，诺手、贾克斯成为了上单位比较前列的英雄，而T1、T2级的英雄炼金重新回归T位前列的位置，上单位的战士英雄依旧成功回归了版本主流位。

上单波比的胜率在9.16版本提升了30位，波比成功成为了上单位比较强的上分英雄。

符文解读

波比的符文推荐点主系坚决，副系主宰，属性碎片2自适应+1护甲。

对于波比来说坚决系的符文能提供一定的对抗效果，主宰系的符文的留人输出的能力很强，尤其是在上单位的波比利用不灭之握能更好的打出对抗性的输出效果，保底能力很强。

出装推荐

波比的出装推荐做出忍者鞋，火甲能进一步增加波比的对抗、坦度，冰拳的留人能力非常强，绿甲后期能更好的增加续航的效果，反甲进一步增加对抗性效果，适应头盔加坦度。

加点分析

Q：波比的Q的输出效果极强;W：能更好的增加保护性效果;E：控制性能力很强

综上所述，波比的加点主Q副E，有R点R。

玩法解读

上单位的波比的对抗能力很强，在对线的时候寻找对手的破绽，如果对手交出了核心的输出技能波比可以利用EQ衔接输出打出一定的控场、输出的效果。当然E技能尽量是捏在手里的，己方的打野来协助Gank的时候波比能够更早的做出反应先手打出控制的效果，游戏进入后期波比作为上单战士，具备一定的坦度可以先手进场切后打出输出、控场配合击杀。

打野：狂野女猎手 奈德丽

奈德丽在野位虽然不及卡兹克、皇子这样的爸爸级的打野，但是在近期的野位的表现也是非常不错的位于T1级别，奈德丽的崛起将会让野位带节奏的英雄变得选择余地会更多些。

奈德丽的胜率在近期版本中表现都是非常不错的，并且胜率稳定，适合在版本中上分。

符文解读

奈德丽的符文推荐点主系主宰，副系启迪，属性碎片1攻速+1自适应+1护甲。

对于奈德丽来说主宰系的符文能打出发育性的效果，黑暗收割能进一步强化奈德丽的发育效果，猛然冲击能增加穿透性的输出效果，启迪系的符文能增加容错率星界洞悉加减CD。

出装推荐

奈德丽的出装推荐做出法穿鞋，野刀红色附魔符能回声能进一步增加输出效果，巫妖是奈德丽必备的装备能强化平A输出，金身增加容错率，冰拳可留人，鬼书增加输出的效果。

加点分析

Q：Poke对手是奈德丽的核心输出技能;W：进一步增加输出效果;E：具备回复性

综上所述，奈德丽的加点主Q副E，有R点R。

玩法解读

奈德丽在野区的清野效率非常不错，在野位要合理的设置陷阱，同时注意上线的时候给到Q技能去Poke对手这样能进一步强化奈德丽的输出效果，在中期的时候奈德丽要积极的去带动团队的节奏，奈德丽虽然没有控制但是输出能力非常强在中期尽量选择有控制的队友去帮助带节奏，打团的时候奈德丽多Poke为主，然后再进场配合己方的队友完成收割。

中单：铸星龙王 奥瑞利安索尔

从9.16版本的国服中单位的形式来看，龙王从胜率、登场率在近期的版本都崛起，而刺客英雄虽然在版本中仍然是主流，但是渐渐失去了以往的统治能力，传统法师再度崛起。

龙王的胜率在9.16版本位于版本的第一位，之前只有胜率，现在T位登顶表现愈发好。

符文解读

龙王的符文推荐点主系巫术，副系启迪，属性碎片1攻速+1自适应+1魔抗。

龙王的机动性非常强，在配合龙王的E技能相位猛冲能进一步增加龙王的游走、机动性的效果，法力流系带增加回复，迅捷水上行走增加机动性，启迪系能更好的增加回复效果。

出装推荐

龙王的出装推荐做出法穿鞋，时光杖能进一步增加龙王的保底对抗效果，冰杖的坦度加成非常高，大面具能更好的增加龙王的输出效果，金身增加容错率，鬼书提供坦度、输出。

加点分析

Q：龙王比较重要的控制性技能;W：能更好的增加输出效率;E：控场能力非常强

综上所述，龙王的加点主W副Q，有R点R。

玩法解读

龙王对线的消耗能力很强，对线的时候可以给到Q技能打出控制性效果，注意利用W技能配合Q打出输出、控制的效果，龙王的E技能在中期的时候可以更好的去边路协助队友打出支援的效果，配合符文的迅捷、水上行走能更好的增加机动性的效果。打团的时候龙王的R技能有很强的控场效果，龙王可以考虑E切后给R控场再配合W技能完成收割效果。

ADC：瘟疫之源 图奇

从9.16版本的国服AD位来看，发育性的AD已经渐渐成为了版本的主流英雄，类似图奇、卡莎、薇恩都在版本位于比较前列的位置，女枪的爆发伤害很高，成为前列的唯一。

图奇的胜率在9.16版本虽然略有下降，但是还是位于版本的第二位，胜率表现不错。

符文解读

图奇的符文推荐点主系精密，副系巫术，属性碎片1攻速+1自适应+1生命值。

致命节奏能更好的增加图奇的攻速爆发，凯旋增加回复性效果，致命一击能配合图奇的R技能增加后期的收割效果，巫术系的符文能提升图奇的发育能力，风暴聚集加强后期输出。

出装推荐

图奇的出装推荐做出攻速鞋，破败能进一步增加续航的效果，无尽提供的爆发伤害非常高，卢安娜的输出效率非常强，电刀提供的攻速暴击很强，绿叉的输出、保底效果很强。

加点分析

Q：让图奇隐身增加输出效率;W：进一步增加对线消耗效果;E：增加爆发伤害

综上所述，图奇的加点主E副Q，有R点R。

玩法解读

图奇在对线的时候可以利用W技能施加毒buff同时利用E技能能更好的增加爆发伤害，图奇的Q技能的隐身效果能让图奇更好的打出进攻效果。打团的时候图奇要合理的利用Q技能去寻找输出的位置，然后开启R技能增加攻击距离和穿透效果这样能更好的打出高额的爆发，游戏进入后期图奇要选择输出、收割的机会，一定要选择最合适的机会收割。

辅助：魂锁典狱长 锤石

在9.16版本的国服辅助位的生态来看，软辅开始渐渐具备自己的一席之地，风女成为了版本中非常强的软辅英雄，锤石、机器人、派克钩子联盟的英雄再度在版本崛起适合上分。

锤石在9.16版本的胜率有着一定的提升，锤石在近期版本的表现非常不错适合上分。

符文解读

锤石的符文推荐点主系坚决，副系启迪，属性碎片1减CD+1护甲+1魔抗。

余震能进一步增加锤石的坦度输出效果加成，骸骨镀层能更好的增加锤石的保底效果，启迪系的符文能增加锤石的回复能力，星界洞悉提供的减CD的加成效果还是非常强的。

出装推荐

锤石的出装推荐做出五速鞋进一步增加锤石的游走、机动性的效果，聚合、鸟盾能更好的增加锤石的团队性的效果，救赎提供的团队生命回复的效果还是非常强的，保底能力很强。

加点分析

Q：锤石的Q的控制效果很强;W：能更好的增加保护效果;E：配合Q控制性更强。

综上所述，锤石的加点主Q副W，有R点R。

玩法解读

锤石在对线的时候如果想打控制的话第一个要点是给到E技能推对手然后再给到Q技能提供的控制效果非常强，游戏进入后期以后锤石可以给到W技能增加保底效果，打团的时候锤石可以给到R技能进一步增加锤石的控场的效果。游戏进入后期锤石的控场、输出能力很强，合理的选择技能和对抗的方式输出能力非常强，锤石在版本中控场能力很强。

结语以上就是9.16版本国服各个位置的强势英雄评级的具体内容，大家在9.16版本国服想要在Rank中上分的话选择这些英雄是最合适的，合理的选择英雄的进攻、输出能力都极强。