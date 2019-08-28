《魔兽世界怀旧服》碧蓝钥匙任务怎么做 碧蓝钥匙任务完成技巧详览

2019-08-28 10:42:04 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

《魔兽世界怀旧服》盗贼是魔兽世界中一个控制和输出兼备的角色，独特的形象也有着许多玩家的喜欢，那么碧蓝钥匙任务怎么做呢？很多玩家都不是很清楚，这里小编带来了盗贼的任务碧蓝钥匙的攻略，一起来看看吧!

魔兽世界怀旧服碧蓝钥匙任务攻略

等级要求：50

阵营要求：联盟/部落

任务开始：大法师克希雷姆

任务结束：乔拉齐·拉文霍德公爵

任务需求：将碧蓝钥匙交给乔拉齐·拉文霍德公爵。

任务描述：要解读这些碎片并移除魔化效果需要一点时间。当我完成这个工作后，我会亲自将袋子交给拉文霍德公爵。眼下的问题是钥匙，据说钥匙在绿龙摩弗拉斯手中，而摩弗拉斯则居住在阿塔哈卡神庙的深处，就是那个泡在悲伤沼泽里的神庙。叫上你的朋友，前往绿龙的巢穴吧。拉文霍德公爵在等你取回钥匙呢。

任务奖励：你可以从下列奖励中选择一样：【乌黑面具】【耳语长靴】【暗色蝠斗篷】。