魔兽世界怀旧服大脚插件怎么下载安装 怀旧服大脚插件安装教程一览

魔兽世界怀旧服已经正式开服了，魔兽世界怀旧服的大脚插件怎么下载安装呢?估计有些小伙伴还不是很清楚，那么下面和小编一起来看看吧。
魔兽世界怀旧服大脚插件
客户端下载(支持Windows)
官方地址：点击查看
(本客户端可以同时用于正式服和怀旧服)
注意事项：
1、目前是测试版本，安装时若有杀毒软件报毒请允许所有操作
2、启动后若弹出“发现新版本魔兽大脚”，请点取消，不要更新
3、若出现右下角卡“正在下载单体插件配置”，请重启客户端
4、出现“检测到怀旧服客户端，是否需要更新怀旧服大脚”，请点确定更新怀旧服插件。
5、如果在上一步点了取消，可在设置里手动选择“安装怀旧服大脚”
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