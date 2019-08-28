魔兽世界怀旧服盗贼天赋怎么加点好 盗贼最佳天赋加点推荐

盗贼是魔兽世界怀旧服中的一个职业，但是很多玩家都不知道在游戏中盗贼天赋有哪些？怎么加点厉害呢？别着急，下面就跟着91手游网小编来看看吧！
盗贼最佳天赋加点推荐
盗贼的天赋最大的缺陷是PVP天赋和PVE天赋差别非常大，没有一套能够适用多种情况的万金油天赋。PVE天赋的盗贼野外战斗力非常低，而PVP天赋的盗贼副本输出又非常差。但是盗贼的优势也很明显，PVP天赋的盗贼几乎是最强1V1职业，而PVE天赋的盗贼在前期也是稳坐第一输出集团，可以说有舍有得。
NO.1练级天赋
盗贼练级还是首要推荐战斗天赋，高闪避高招架能够尽量的减少血量损耗，平砍伤害也不俗，如果能拿到一把最新等级的蓝装武器，那在练级还是非常惬意的。
同时对抗3只以上怪物的时候，闪避、冲动和剑刃乱舞配合也能应付得了。唯一的缺陷是练级路上的野战能力较弱。
PVE天赋：盗贼的PVE天赋已经走向固化，只分两种——战斗剑和战斗匕首，根据贼的主要武器来决定输出天赋，战斗剑是拿拳套、锤子、剑一类武器的统称，但是最优的武器还是推荐拿剑。
NO.2战斗剑天赋
PVE中适应性比较强的天赋，需要拿剑作为武器，前期一对雷德双刀就可以打出非常不俗的伤害，然后就等着黑龙MM拿放血者吧。
输出手法很简单，用邪恶攻击常规输出，保持切割，多余的星放剔骨。起手可以等MT拉几秒然后冲动加剑刃乱舞打伤害，冲动完了消失清一下仇恨，否则容易OT。
战斗剑最好的一点就是适应性强，适合各种BOSS发挥，而且野外SOLO怪物也比较好用。但是综合的DPS伤害略低于战斗匕首。
NO3.战斗匕首天赋
盗贼PVE中输出最高的天赋，需要使用匕首作为武器。依靠强化背刺的30%暴击率加成，使得主要输出技能拥有极高的暴击率。输出手法上以背刺作为常规输出技能，保持切割。
虽然DPS伤害很可观，但是战斗匕首贼的局限性也很大，首先是必须在BOSS背后输出，否则输出会大打折扣，其次战匕贼的仇恨也是很大的问题，因为背刺过高的暴击率，所以起手输出的时候可能需要用邪恶攻击来给T拉牢仇恨的时间。
最后因为匕首需要背后，所以此天赋的刷怪能力也比较便秘，不过影响不大。
PVP天赋：在60年代，21 8 22的匕首贼曾经占据统治地位非常久，但是随着官方版本1.10的更新，盗贼天赋大改，使得适应性更强、表现更全面的出血贼强势崛起，并成为WOW中1V1最强的职业天赋之一，匕首贼PVP的时代也逐渐衰弱。
NO4. 21-3-27经典出血天赋
崛起于1.10版本的天赋，PVP中相当全面的天赋。冷血和伺机待发使得此天赋在PVP中手里拥有的牌面技能非常多。无法解除晕迷的职业可以被一个出血贼连续打4套以上的技能，一直被晕到死都无法动弹。
此天赋连人的手法也非常简单：
偷袭-出血-出血-肾击-出血-等肾击最后1秒-凿击-等能量-消失-偷袭-冷血-剔骨
如果血量低于2500的非板甲职业，这样一套技能基本就死了。如果血量高于2500的玩家，那么就是：
偷袭-出血-出血-肾击-出血-等肾击最后1秒-致盲-脱离战斗潜行-闷棍等8秒-偷袭-出血-出血-看目标血量，低于1500血量直接冷血剔骨，也就死了。
而且各自连招之间还能非常灵活运用，杀得敌人豪无还手之力，可以说是60年代PVP体验最佳的职业。
不过PVP中最大的缺陷是大技能的冷却都比较长，没有技能的时候就如同高级步兵任人宰割。
而且此天赋在PVE中的输出惨不忍睹，容易被当成混子踢出团队。
NO5. 21-8-22经典匕首贼
在1.10出血贼崛起之后，经典匕首贼用的已经不多了，但是喜欢爆发大数字的玩家依旧可以尝试匕首天赋。
但是此天赋在不借助道具的情况下会出现控制真空，给对手反打的机会，不像出血贼可以一直让对手到死都毫无还手之力。
如果喜欢PVP的玩家想使用此天赋，建议刷到ZUG的职业饰品并且常备菊花茶，这样就可以享受匕首贼大数字秒人的快感。
NO6. 16-12--23疾跑匕首贼
此套天赋爆发略低于经典匕首贼，但是优势在于机动性和灵活性非常高，卑鄙天赋支持下使得起手技能的控制力也较强。
而且此天赋是针对法师的最强天赋，可以在贼法对决中多占一份优势。
NO7. 命运匕首贼
盗贼起手爆发最高的天赋，没有之一。但是缺陷很明显，后继乏力，如果一套技能无法战胜对手，那么剩下的就凉凉了。
此套天赋和元素法一样，适合战场和野外虐菜，起手“三板斧”的爆发力非常强悍，但是一旦无法击杀对手，缺少伺机待发支持的盗贼在少一套技能的情况下就非常弱势。不适合高手之间的1V1战斗。
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