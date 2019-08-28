lol峡谷彩蛋大搜查不穿鞋的英雄彩蛋位置在哪 不穿鞋的英雄彩蛋位置分享

2019-08-28 09:51:05 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

不穿鞋的英雄是lol峡谷彩蛋大搜查活动中的一个彩蛋，相信很多玩家都很好奇在游戏中峡谷彩蛋大搜查不穿鞋的英雄彩蛋在哪吧?那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

峡谷彩蛋大搜查不穿鞋的英雄彩蛋位置

不穿鞋的英雄

彩蛋位置：点击红色方中路二塔前的蛇女 卡西佩奥娜，拖动下方工具栏中的鞋子给她

卡西佩奥娜是一位不能买装备鞋的英雄。