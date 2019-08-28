lol峡谷彩蛋大搜查圣诞快乐彩蛋位置在哪 圣诞快乐彩蛋位置一览

2019-08-28 09:49:55 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

圣诞快乐是lol游戏峡谷彩蛋大搜查活动中的一个彩蛋，相信不少小伙伴都不知道在游戏中圣诞快乐彩蛋在哪?怎么找吧？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

峡谷彩蛋大搜查圣诞快乐彩蛋位置

彩蛋位置：点击红色方下半部分野区，高地下方的圣诞节皮肤琴女和大嘴，然后按(Ctrl+1)键

平安夜女神娑娜和友方的大嘴圣诞驯鹿 克格莫站在一起是，同时按(Ctrl+1)键，他们会合唱圣诞歌曲