云顶之弈贵族用什么阵容克制 云顶之弈克制贵族阵容推荐

2019-08-27 18:17:41 来源：91单机游戏 编辑：msc

云顶之弈贵族羁绊在前期算得上非常强力且好凑的羁绊，那么当小伙伴遇到贵族阵容要怎么选出克制阵容呢?想知道的小伙伴下面来和小编一起看看吧。

云顶之弈贵族怎么克制

贵族最弱的就是中期转型不及时被一波血入，有人看不懂场上局势无脑贵族金克斯，就算你摸到天使，全员一星贵族+一星金克斯永远也是被抬走的命，贵族是吃鸡的套路不是中期能稳血的的羁绊。

摸到德莱文有机会转型骑士帝国，摸到千珏配合暗影也能秒一个，就和打麻将一样要学会融会变通。

恶魔换型斗法斗刺都能用，有强势的吃鸡套路也有弱势的恰烂分套路，贵族就是那种后期强势却非常考验中期运营能力的，当然把把天胡哥当我没说。

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