DNF男大枪普雷首饰怎么选择 DNF男大枪普雷首饰太阳和大地哪个好

2019-08-27 18:16:59 来源：91单机游戏 编辑：msc

DNF不少玩家更新了普雷套装之后就要大招首饰或者左右槽了，那么男大枪在普雷上的首饰选择什么好呢?想知道的小伙伴下面来和小编一起看看吧。

DNF男大枪普雷首饰选什么好

虽然普雷首饰分三种，但是别说男大枪了，目前还没有哪个职业会去选择天空的，都只是在太阳和大地当中做抉择，而最终的选择依据，主要就是防具的选择。

男大枪有很多的基础被动技能，他其实也算是一个吃国服特色的职业，所以大地手镯的1-48技能+1要比纯粹的技能攻击力加成提升要大，其他两个部位就需要选择纯粹的伤害提升了。所以男大枪的首饰选择是大地手镯、太阳项链和太阳戒指。

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