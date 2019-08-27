云顶之弈海克斯阵容怎么搭配 云顶之弈海克斯阵容玩法技巧分享

2019-08-27 18:16:11 来源：91单机游戏 编辑：msc

大家都知道在云顶之弈中非常强力的单卡金克斯就是海克斯种族的，那么海克斯这个种族搭配什么阵容好呢?想知道的小伙伴下面来和小编一起看看吧。

云顶之弈海克斯阵容怎么玩

第一个是以飓风金克丝为主的海克斯阵容，小编把这套阵容称之为：贵族枪手阵容，可以说是目前最强的阵容，改版后的飓风额外普攻伤害增加到了75%，配合红BUFF、沉默刀这些装备都非常给力，适合像金克丝这样的高攻速英雄。该阵容具体组合为：剑姬、薇恩、盖伦、奥巴马、金克丝、日女、天使。该阵容的核心羁绊是6贵族、2枪手、2骑士、2海克斯。出装方面，金克丝要出2个飓风和一把沉默刀。双飓风能保证金克丝大概率打出8次平A，这样就有很高的几率沉默对面，而且贵族的羁绊又能增加很多防御，生存、输出都是目前无懈可击的!

云顶之弈海克斯阵容玩法详解

第二个是帝国剑骑士阵容，这套阵容的核心装备在于疾射火炮。疾射火炮的效果是攻击无法被闪避而且攻击距离翻倍，主攻速的英雄可以依靠这件装备逆袭，比如德莱文、金克丝等等，具体阵容组合为：诺手、剑魔、德莱文、猪妹、乌鸦、压缩，该阵容的羁绊有“2骑士、4帝国、2恶魔、3剑士、1浪人，加成比价综合，主要发育对象是德莱文，德莱文出装是羊刀、疾射火炮、饮血刀。

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