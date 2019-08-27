我的世界方块命令是多少 我的世界命令方块指令分享

2019-08-27 18:11:22 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

小编今天给各位小伙伴们介绍一下网易《我的世界》里命令方块应该如何获得。

命令方块如何获得：

命令方块在我的世界中算是一种比较高级的东西了，小伙伴们可以使用命令方块来做很多的事情，在游戏中要获得命令方块需要开启创造模式来获得。

直接打开创造模式，在东西列表中直接找到命令方块，选择到工具栏中，再切换一下生存模式就可以了。

设置里打开作弊模式，通过指令的方式来获得指令方块，命令方块的英文名是command_block，所以小伙伴们直接在输入框输入英文指令【/give @a command_block】就可以了;输入了之后点击跳转，就可以出现一个命令方块在你眼前。