我的世界青金石代码是什么 我的世界青金石代码分享

2019-08-27 18:10:01 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

我的世界青金石英文是什么?就让小编带大家看看吧。

青金石的英文是：Lapis Lazuli

在我的世界中的青金石代码为：dye，如果玩家输入/give @p dye 4 64能获得64个青金石。

青金石是一种基本染料和附魔用品。当使用石镐或更好的镐挖掘时，一个青金石矿石会掉落4-8个青金石。使用时运III附魔的镐挖掘有机会掉落最多32个。